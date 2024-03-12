الأردن يفتح تحقيقا بعد العثور على أجزاء طائرة مسيرة في إربد

أعلنت القوات المسلحة والأمن العام في الأردن فتح تحقيق بعد العثور على أجزاء طائرة مسيرة في محافظة إربد شمالي البلاد إثر بلاغ عن سماع صوت انفجار في المنطقة، من دون وقوع أضرار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة والأمن العام عثرت على أجزاء الطائرة المسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد منها البلاغ بسماع صوت انفجار مساء أمس الاثنين.

وأوضح أنه تم فتح تحقيق لتحديد مصدر الطائرة المسيرة وملابسات الحادثة.

وأهاب الناطق بجميع الأردنيين "بعدم تداول فيديوهات لا تمّت للواقعة بصلة بدأ البعض يحاول نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).