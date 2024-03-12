أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف إرسال الأسلحة الهجومية لإسرائيل

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي طالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بوقف إرسال الأسلحة الهجومية لإسرائيل، إلى أن ترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن 7 أعضاء ديمقراطيين والسيناتور المستقل بيرني ساندرز وجّهوا رسالة إلى بايدن أكدوا فيها أن استمرار إدارته في إمداد إسرائيل بالأسلحة، ينتهك قانون المساعدات الأجنبية الذي ينص على وقف الدعم العسكري لأي دولة تقيّد توزيع المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الرسالة تعدّ أحدث خطوة تحرك داخل الحزب الديمقراطي يستهدف تكثيف الضغوط على الرئيس، لاستخدام نفوذه لحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تغيير تكتيكاته، وتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة مع دخول الحرب شهرها السادس.

وقال الأعضاء الموقّعون على الرسالة في مجلس الشيوخ إن على الإدارة الأميركية أن توضح لنتنياهو أن عدم ضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في غزة، سيؤدي لعواقب وخيمة.

وأكد السيناتور بيرني ساندرز في الرسالة أن تصرفات نتنياهو تنتهك البند المتعلق بالدعم الإنساني في قانون المساعدات الأجنبية.

ونقلت نيويورك تايمز عن ساندرز أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الأميركية إلى الغزيين، في انتهاك للقانون الأميركي، وأن ذلك يستدعي تعليق الدعم المالي لإسرائيل.

وعبّر السيناتور الأميركي المستقل عن أمله في أن يدرك الرئيس الأميركي أن هناك استياء متزايدا في الكونغرس وبين الأميركيين من تدمير غزة وتجويع سكانها.