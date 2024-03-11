85 شهيدا بـ8 مجازر جديدة للاحتلال في غزة

قالت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 8 مجازر استشهد فيها 85 فلسطينيا وجرح 130 آخرون في قصف لمناطق متفرقة بالقطاع.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات.

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الإسرائيلية شنت أكثر من 40 غارة وقصفت منازل وأراضي زراعية وشوارع رئيسية ودمرت بنى تحتية في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت خياما للنازحين في منطقة المواصي الساحلية جنوب غربي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.

وحسب تصنيف الجيش الإسرائيلي، فإن المواصي تعتبر منطقة إنسانية آمنة.

وفي جنوب القطاع أيضا، قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية لمدينة رفح.

وأضاف المراسل أن غارة أخرى استهدفت أرضا زراعية قرب الحدود المصرية مع القطاع في حي السلام برفح.

وإلى الشمال، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال أحد المنازل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وحسب آخر إحصائية للسلطات الصحية في غزة أمس الأحد، ارتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 31 ألفا و45 شهيدا و72 ألفا 654 جريحا، وقالت الوزارة إن 72% من الشهداء أطفال ونساء.