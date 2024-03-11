نادي الأسير: إسرائيل تواصل تجويع الأسرى حتى في رمضان

اتهم نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إسرائيل بمواصلة ممارسة سياسة التجويع بحق أكثر من 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى حلول شهر رمضان.

وقال النادي (غير حكومي) -في بيان له- "مع حلول شهر رمضان (اليوم) تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ممارسة سياسة التجويع بحق أكثر من 9 آلاف و100 أسير بعد السابع من أكتوبر، منهم النساء والأطفال والمرضى".

وأضاف "إلى جانب ذلك تمارس إسرائيل سياسة التضييق على الأسرى في ممارسة الشعائر الدينية، ومنها الصلاة ورفع الآذان، وقراءة القرآن".

وأوضح النادي أن "سياسة التجويع تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، جراء جملة الإجراءات التي فرضتها، ومنها إغلاق الكانتينا (الدكان)، ومصادرة ما تبقى للأسرى من مواد غذائية"، إلى جانب تقليص وجبات الطعام وسوء الأكل المقدم لهم، الذي أثّر في مصيرهم.

وقال البيان إن "سياسة التجويع شكّلت أخطر السياسات التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب عمليات التعذيب والتنكيل، التي شملت كل الأسرى والأسيرات وكذلك الأطفال المعتقلين، وسبّبت لهم مشكلات صحية تحديدا في الجهاز الهضمي".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اعتقل الجيش الإسرائيلي 7530 فلسطينيا، منهم من أُفرج عنهم، وآخرون ما زالوا قيد الاعتقال.

كما صعَّد جيش الاحتلال عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، خلال الفترة ذاتها، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن مقتل 425 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.