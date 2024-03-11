أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، أنها ستخصص 117 مليون جنيه إسترليني (137 مليون يورو) لتعزيز حماية المساجد والمدارس الدينية ومراكز الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة، معدّة أن الأعمال المعادية للإسلام المرتكبة في البلاد "لا يمكن الدفاع عنها".

وتزايدت الأعمال المعادية للإسلام والمعادية للسامية بشكل كبير في بريطانيا، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان نُشر في اليوم الأول من شهر رمضان "إن الكراهية ضد المسلمين لا مكان لها في مجتمعنا على الإطلاق. ولن نسمح باستخدام الأحداث في الشرق الأوسط ذريعة لتسويغ الهجمات على المسلمين البريطانيين".

وأشارت وزارة الداخلية في البيان إلى أنه ستُخصّص موارد إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لـ "طمأنة وحماية" المسلمين.

ويضاف المبلغ المخصص إلى أكثر من 29 مليون جنيه إسترليني رُصدت سابقا لتُصرف بين 2023 و2024.

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية -أيضا- تخصيص مبلغ بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (63 مليون يورو) لجمعية "كوميونيتي سكيوريتي تراست" التي تعمل على حماية المجتمع اليهودي.

تداعيات حرب غزة في بريطانيا

ويحلّ رمضان هذا العام وقد دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السادس، وأدّى إلى سقوط أكثر من 31 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.

وأدّت الحرب على قطاع غزة، إلى مظاهرات عارمة في المملكة المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع، كما شهدت المملكة -كذلك- تجمعات مطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأُوقف أشخاص على خلفية المظاهرات بتهمة دعم حركة حماس التي تصنّفها بريطانيا منظمة "إرهابية"، وبتهمة إطلاق مواقف معادية للسامية.

كما شهدت الطبقة السياسية في بريطانيا انقسامات، ولا سيما في صفوف حزب العمال، بشأن الموقف المتخذ من الحرب.

وسحب حزب العمال المعارض أحد مرشحيه لانتخابات برلمانية فرعية مؤخرا بعد إدلائه بتصريحات عُدّت معادية للسامية.

وأوقف متظاهرون من اليمين المتطرّف خلال مظاهرة في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وندّد رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بـ"سمّ التطرف" في خطاب استثنائي أمام داونينغ ستريت.