معارك محتدمة في قطاع غزة و7 مجازر أول أيام رمضان

أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات وصفت بالعنيفة على حي الرمال، وسط مدينة غزة، وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان الناتج عن الغارات الإسرائيلية، في حين ارتكب الاحتلال 7 مجازر جديدة بالقطاع المحاصر.

وأكد مراسل الجزيرة استشهاد 17 شخصا وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو شمالة في حي الزيتون، بمدينة غزة. كما أكد استشهاد 3 فلسطينيين ووقوع عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع. في حين قصفت قوات الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوبي القطاع، مما أسفر عن إصابات وفق ما أفاد مراسل الجزيرة.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن مروحيات إسرائيلية أطلقت نيرانها على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة، في حين تقصف المقاتلات الإسرائيلية منطقة الاتصالات غرب المدينة.

اشتباكات ضارية

ومن جهته، قال جيش الاحتلال إن جنود لواء "ناحل" قضوا على 15 مسلحا فلسطينيا في قتال مباشر وسط قطاع غزة، وإن قوة من لواء "غيفعاتي" تعرضت لإطلاق صاروخ مضاد للدروع، دون وقوع إصابات.

وفي جنوب القطاع، قال الجيش الإسرائيلي إن وحدة تابعة لفرقة الكوماندوز تواصل قتالها بمدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة، وتستمر في شن عمليات دهم وتمشيط، عثر خلالها على وسائل قتالية، وقضت الفرقة على عشرات المخربين حسب تعبيره.

كما نشر الجيش الإسرائيلي صورا لقتال في أحد المباني السكنية بين جنوده والمقاومة الفلسطينية.

وفي القرارة، شرقي خان يونس، أكد جيش الاحتلال مواصلة هجماته بإسناد جوي، وبالتعاون مع القناصة، مشيرا إلى أن القوات البحرية شمالي القطاع وجهت سلاح الجو للإغارة على قطعة بحرية استخدمت من قبل حركة حماس، حسب البيان.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نسفت أحياء سكنية كاملة في منطقة القرارة في خان يونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري -في مؤتمر صحفي بتل أبيب- إنهم يفحصون نتائج القصف الذي استهدف مجمعا في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) وإن العملية كانت مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة حسب قوله.

بالمقابل، أكدت كتائب القسام أن مقاتليها يواصلون خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع القوات الإسرائيلية في كافة محاور القتال.

وحصلت الجزيرة على صور لقنص مقاتلي كتائب القسام جنديا إسرائيليا جنوب حي تل الهوى، في مدينة غزة.

مجازر أول أيام رمضان

من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 67 شهيدا و106 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 31 ألفا و122 شهيدا، و72 ألفا و760 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء.

وقالت أيضا إن عددا من الضحايا ما زالوا "تحت الركام وفي الطرقات" ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني "من الوصول إليهم".

ويشهد قطاع غزة، منذ بدء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع الاحتلال خدمات الكهرباء والوقود والمياه، ومنع إدخال المساعدات. في وقت يؤكد فيه العديد من المنظمات وفرق الإغاثة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع حتى الآن ضئيلة جدا مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.