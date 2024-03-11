"ليسوا أرقاما".. الجزيرة تعرض أسماء شهداء غزة في أستوديو أخبارها

عرضت قناة الجزيرة -مساء الأحد- أسماء شهداء غزة في الحرب الإسرائيلية على القطاع، في أستوديو أخبارها، تزامنا مع الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك بمعظم الدول العربية والإسلامية.

وبدأت مذيعة الجزيرة إيمان عياد، النشرة بالقول "هذه كانت العناوين.. ولكن يوميات القتل قصفا وجوعا على امتداد 156 يوما هي ما وراء هذه العناوين".

وأضافت "عشرات آلاف الشهداء.. هنا حولنا ترون أسماءهم لأنهم ليسوا أرقاما..".

وأشارت إلى أنه "لم تسلم عائلة في القطاع من فقدان عزيز؛ فقوائم الأسماء تشمل كل العائلات بل إن عائلات بأسرها في غزة اختفت من السجل المدني.. قتلوا بالقصف والغارات وتدمير المربعات السكنية أو الحرب على المستشفيات وصولا إلى مجاعة تفتك بمئات الآلاف".

وأكملت "هنا نستعرض أسماء 31 ألفا و45 إنسانا، كل له اسم وعائلة وحكاية تروى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 31 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

وانتهجت إسرائيل في حربها على غزة سياسة تدمير الأحياء والمربعات السكنية فوق رؤوس ساكنيها، ووضعت المستشفيات على قائمة أهدافها إما قصفا أو اقتحاما، إضافة إلى سياسة التجويع التي استشرت في القطاع وخاصة في الجزء الشمالي منه مع رفضها إدخال المساعدات برا.