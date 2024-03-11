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عشرات المسلمين يؤدون صلاة التراويح بميدان التايمز بنيويورك

ميدان التايمز الذي أدى فيه المسلمون صلاة التراويح الأولى لشهر رمضان يعد أحد أهم رموز نيويورك (الأناضول)
11/3/2024

أدى عشرات المسلمين مساء الأحد أول صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك بميدان التايمز أحد رموز مدينة نيويورك كبرى مدن الولايات المتحدة الأميركية.

أكثر من 100 رجل وامرأة تجمعوا في ميدان التايمز لأداء أول صلاة تراويح لشهر رمضان 2024 (الأناضول)

ومع بداية شهر الصوم، توافد ملايين المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة إلى المساجد لأداء صلاة التراويح لشهر رمضان 1445 هـجري.

رفع الأذان لإقامة صلاة العشاء والتراويح في ميدان التايمز أمس الأحد (الأناضول)

وتجمع عشرات المسلمين في ميدان التايمز، أحد أهم رموز نيويورك، وأدوا أول صلاة تراويح في شهر رمضان.

مسلمون أقاموا ركنا خاصة لإهداء نسخ من القرآن الكريم للمارة في ميدان التايمز (الأناضول)

كما أقيمت أول تراويح من رمضان في المركز الديني الأميركي الذي يبعد نصف ساعة عن العاصمة واشنطن.

أحد الشيوخ يلقي خطبة بعد صلاة التراويح بمن حضر من المسلمين (الأناضول)

واجتمع حشد كبير من المصلين في الساحة الخارجية للمسجد وباحته، وبعد إتمام الصلاة تضرعوا بالدعاء إلى الله تعالى على نية الفرج وإزالة البأس عن الفلسطينيين بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر.

المصدر : وكالة الأناضول