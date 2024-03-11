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ضحايا الهجمات الإرهابية ببريطانيا يدعون لوضع حد للكراهية ضد المسلمين

epa03816835 Muslims congregate at Regents Park mosque for noon prayers in London, Britain, 08 August 2013. London's muslim population celebrated Eid al-Fitr also called Feast of Breaking the Fast, or the Sugar Feast, marking the end of a month of fasting during Ramadan. EPA/ANDY RAIN
الموقعون دعوا لعدم الخلط بين كون المرء مسلما وكونه متطرفا (الأوروبية)
11/3/2024

وقع أكثر من 50 ضحية من ضحايا الهجمات الإرهابية في المملكة المتحدة خطابا مشتركا مفتوحا يدعو إلى وضع حد للكراهية ضد المسلمين.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يستعد فيه وزير "المجتمعات المحلية"، مايكل جوف، لإصدار تعريف رسمي جديد للتطرف في غضون أيام.

وحذر الضحايا من أن "قمة عدم المسؤولية" من جانب بعض السياسيين أن يقوموا بالمساواة بين "كون المرء مسلما وكونه متطرفا"، حسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أمس الأحد.

وأضاف الخطاب "الشيء الوحيد الأكثر أهمية الذي يمكننا القيام هو عزل المتطرفين والإرهابيين عن الغالبية العظمى من المسلمين البريطانيين، الذين يستنكرون مثل هذا العنف".

ويشمل الموقعون ناجين وأقرباء هؤلاء الذين قتلوا في هجمات بالمملكة المتحدة وحول العالم.

المصدر : الألمانية