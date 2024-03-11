قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور مارك وارنر إن ما حصل للجيش الإسرائيلي مع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة درس ينبغي تعلمه.

واستغرب وارنر أن أحدا "لم يتصور أن إسرائيل ستقضي على 35% فقط من مقاتلي حركة حماس وأقل من ثلث شبكة أنفاق الحركة"، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والمواجهات بين الاحتلال في محاور التوغل والمقاومة الفلسطينية، ولا سيما كتائب القسام.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي فوجئ بحجم شبكة الأنفاق في غزة، والتي فاقت تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%.

وكان جيش الاحتلال أعلن في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي اكتشاف نفق شمالي قطاع غزة بطول 4 كيلومترات قبالة مستوطنات غلاف غزة، وروّج للخطوة على أنها إنجاز كبير رغم مجيئها بعد نحو 60 يوما من توغله البري في القطاع.

تعليق وإحباط

من جانب آخر، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم محبطون للغاية لاستخدام إسرائيل المساعدات ورقة مساومة، مشيرين إلى أن ذلك "غير مقبول".

كما دعا السيناتور الأميركى بيرني ساندرز إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعليق المساعدات لإسرائيل أو فرض شروط عليها، وذلك مع تنامي الحديث عن خلاف متزايد بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إستراتيجية إسرائيل في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن ساندرز -الذي تحدث لبرنامج في قناة "سي بي سي"- قوله "إننا نراقب احتمال أن يموت مئات الآلاف من الأطفال جوعا، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في هذه المذبحة الجماعية للأطفال".

وردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن توقف الولايات المتحدة أو تضع شروطا للمساعدات لأحد أقرب حلفائها في الشرق الأوسط في عام انتخابات، أجاب ساندرز بأن هذا سيكون "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وأضاف ساندرز "لا يمكنك التوسل إلى نتنياهو، عليك أن تقول له: إذا كنت تريد أموالا عليك أن تغير سياستك، اسمح للشاحنات بالدخول لإطعام الأطفال"، في إشارة إلى تضييق إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة.

ويأتي ذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مخلفا عشرات آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، وسط مجاعة تخيم على القطاع المحاصر مع شح دخول المساعدات.