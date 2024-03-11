تدريبات عسكرية روسية صينية إيرانية قرب خليج عُمان

قالت وزارة الدفاع الصينية -اليوم الاثنين- إن قوات بحرية صينية وإيرانية وروسية ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 11 إلى 15 مارس/آذار الجاري بالقرب من خليج عُمان.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن التدريبات تهدف إلى "الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي بشكل مشترك".

وأضافت أن الصين سترسل سفينتين مزودتين بصواريخ موجهة وسفينة إمداد للمشاركة في التدريبات.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية اليوم- أن التدريبات المشتركة التي تحمل اسم "حزام الأمن البحري- 2024" ستشارك فيها سفن حربية وطائرات.

وقالت الوزارة إن "الجزء العملي من التدريب سيجري في مياه خليج عُمان في بحر العرب.. والغرض الرئيسي من المناورات هو العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري".

وأضافت الوزارة أن المجموعة الروسية يقودها الطراد الصاروخي "فارياج" من أسطولها للمحيط الهادي.

وقالت إن ممثلين عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وسلطنة عمان والهند وجنوب أفريقيا سيشهدون التدريبات بصفة مراقبين.