حلفاء ميلوني يحققون فوزا انتخابيا في منطقة بوسط إيطاليا

حقق حلفاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أقصى اليمين فوزا انتخابيا في منطقة أبروتسو وسط البلاد بعد أسبوع من خسارتهم بفارق طفيف أمام المعارضة في سردينيا.

وأظهرت النتائج التي نشرت اليوم الاثنين بعد فرز معظم الأصوات فوز ماركو مارسيليو، الرئيس المنتهية ولايته لمنطقة أبروتسو ومرشح حزب "إخوة إيطاليا" (فراتيلو ديتاليا)، لوتشانو داميكو، على مرشح المعارضة المدعوم من الحزب الديمقراطي المعارض (يسار الوسط) وحركة 5 نجوم، بنسبة 53.5% مقابل 46.5% من الأصوات.

ونشرت ميلوني في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) تغريدة أشادت فيها بفوز مارسيليو بوصفه أول رئيس في تاريخ المنطقة تتم إعادة انتخابه، وقالت إن ذلك مصدر فخر كبير لها. وكانت رئيسة الوزراء الحالية وصلت إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وفي عام 2019 أصبح الرئيس الحالي لمنطقة أبروتسو أول رئيس إقليمي عن حزب إخوة إيطاليا.

وخلال الأسبوعين الماضيين زارت شخصيات بارزة في حكومة جورجيا ميلوني منطقة أبروتسو وأعلنت عن استثمارات كبيرة فيها لتجنب الهزيمة كما حدث في سردينيا التي خسر فيها أقصى اليمين بفارق يقل عن ألفي صوت.

وكانت أحزاب المعارضة الإيطالية التي تشهد انقسامات تواجه صعوبات في تعزيز وضعها قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران المقبل.

وستكون الانتخابات الإقليمية المقرر إجراؤها في منطقة بازيليكاتا جنوبي إيطاليا في أبريل/نيسان المقبل اختبارا للمعارضة وللائتلاف اليميني الحاكم، على حد سواء.

وبحسب استطلاعات الرأي، يتقدم حزب ميلوني على الأحزاب الأخرى بفارق يصل إلى 8 نقاط.