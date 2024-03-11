تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعلن مقتل زعيمه وتنصيب خليفة له

أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب -الأحد- مقتل زعيمه خالد باطرفي، دون أن يقدم أسبابا لذلك، مشيرا إلى أن سعد بن عاطف العولقي هو الزعيم الجديد للتنظيم، الذي يتخذ من اليمن مقرا له، وذلك بحسب بيان لمركز "سايت"، الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية.

وكان باطرفي تولى قيادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في أوائل عام 2020 بعد مقتل سلفه قاسم الريمي في هجوم لطائرة مسيرة أميركية، فيما قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنها عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

وباطرفي سعودي مولود في الرياض في أوائل الأربعينيات من عمره، وقبل توليه قيادة التنظيم عمل قاضيا شرعيا ومتحدثا رسميا باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وصنفته الولايات المتحدة في 2018 "إرهابيا عالميا" وعرضت مكافأة بقميمة 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

وكان باطرفي واحدا من 150 عضوا مسجونا من التنظيم أُطلق سراحهم عندما استولت الجماعة على مدينة المكلا الساحلية اليمنية في عام 2015، حيث كان محتجزا.

أما خلفه العولقي، فهو يمني معروف أيضا باسم سعد محمد عاطف، عضو في مجلس شورى التنظيم وعلى قائمة "برنامج المكافآت من أجل العدالة" الأميركي. وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقال موقع سايت إن العولقي ظهر آخر مرة في مقطع مصور صدر في فبراير/شباط 2023، وحث فيه رجال القبائل السنية في محافظتي أبين وشبوة اليمنيتين على مقاومة مبادرات الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي للانضمام إلى قتالهم ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وتقول الخارجية الأميركية إنّ العولقي "دعا علنا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها".

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، من أخطر فروع تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن. وتبنى التنظيم هجمات عدة، وخصوصا اعتداء استهدف صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة في باريس في العام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

كما يشن التنظيم باستمرار هجمات تستهدف الجنود اليمنيين كان أبرزها في سبتمبر/أيلول حيث قتل 4 جنود في هجوم بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.