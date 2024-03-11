بايدن "يواسي" المسلمين بشأن غزة ويواصل تسليح وحماية إسرائيل

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وواساهم بشأن المعاناة الرهيبة لسكان قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة بايدن تقديم أقوى دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي لإٍسرائيل، حيث استمرت إدارته في شحن الأسلحة لإسرائيل واستخدمت حق النقض (الفيتو) 3 مرات ضد قرارات بمجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض "أتقدم أنا وجيل (زوجته) بأطيب تمنياتنا وصلواتنا للمسلمين في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن رمضان "يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل. لقد تسببت الحرب في غزة في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني. قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وبينهم آلاف الأطفال، وبعضهم أفراد من عائلات مسلمين أميركيين يشعرون اليوم بحزن عميق".

وتابع "وقد شردت الحرب نحو مليوني فلسطيني، والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى".

وجراء الحرب بات سكان قطاع غزة بين براثن مجاعة تحصد منذ أيام أرواح أطفال ومسنين، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في القطاع الذي يسكنه حوالي 2.2 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وقال بايدن "بينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون على رأس أولوياتي".

وتعهد بأن تواصل الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر.

وقال إنه سيواصل العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل "كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن".

وتوجه بايدن إلى المسلمين في الولايات المتحدة قائلا "أدعو الله أن تجدوا العزاء في إيمانكم وعائلتكم ومجتمعكم. ولجميع ممن يحتفلون ببداية شهر رمضان، أتمنى لكم شهرا آمنا وصحيا ومباركا. رمضان كريم".