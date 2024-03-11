اليميني الهولندي خيرت فيلدرز يتعهد بدعم إسرائيل

قال السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز -اليوم الاثنين- إنه التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، وتعهد بالدعم الكامل لإسرائيل فيما سماه محاربة الإرهاب.

فيلدرز الذي يعتبر من أشد الداعمين لإسرائيل، يتطلع لقيادة حكومة جديدة بعد الفوز الذي حققه حزبه القومي (حزب الحرية) في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان الرئيس الإسرائيلي في هولندا لحضور افتتاح متحف للمحرقة في أمستردام أمس الأحد.

وفي حفل الافتتاح، دعا هرتسوغ للصلاة من أجل السلام والإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس منذ عملية طوفان الأقصى.

ونشر فيلدرز صورة على موقع إكس من اجتماعه مع هرتسوغ وكتب "أخبرته أنني فخور بزيارته لهولندا، وبأن إسرائيل تحظى وستحظى دائما بدعمي الكامل في حربها على الإرهاب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أدت حتى الحين لاستشهاد أزيد من 30 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتهجير وتجويع السكان.

وترفض العديد من الدول الأوروبية مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار رغم أنها تشهد مظاهرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين.