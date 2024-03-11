قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن إن الطيران الأميركي والبريطاني شن 13 غارة على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، اليوم الاثنين.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر مقتضب، أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارة منطقة العرج في مديرية باجل بمحافظة الحديدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هذه الجماعة تعرض منطقة العرج ذاتها إلى 3 غارات أميركية بريطانية، بعد ساعات من استهداف منطقة رأس عيسى بالمحافظة، بـ3 غارات مماثلة.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذه الغارات السبع التي جاءت بعد هدوء ساد المحافظة طيلة أمس.

كما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بشأن غارات اليوم على الحديدة.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

هجوم على سفينة شحن

ومن ناحية أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة هجوم استهدف سفينة شحن على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

وبدورها، أكدت شركة أمبري للأمن البحري أن لديها علما بواقعة تتعلق بإطلاق صاروخ غربي الحديدة.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين بمناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من هذه الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.