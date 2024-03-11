الجماعة الإسلامية بباكستان تنظم مظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة

نظمت الجماعة الإسلامية في باكستان مظاهرة حاشدة في العاصمة إسلام آباد تضامنا مع غزة، شارك فيها الآلاف من الباكستانيين.

وشارك في المظاهرة أمير الجماعة الإسلامية في باكستان مولانا سراج الحق، والسيناتور في مجلس الشيوخ الباكستاني عن الجماعة الإسلامية مشتاق أحمد خان، ورئيس دائرة الشؤون الخارجية في الجماعة آصف لقمان قاضي.

وكان من المقرر أن تتجه المظاهرة إلى السفارة الأميركية في باكستان، لكنها لم تتجه إليها، حيث تجمهر المتظاهرون في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة.

وخلال المظاهرة تحدث قادة الجماعة الإسلامية عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع.

وقد وجه قادة الجماعة رسائل إلى الحكومة الباكستانية الجديدة بقيادة شهباز شريف بضرورة اتخاذ موقف باكستاني أكثر قوة حيال ما يحدث في غزة. حيث تساءل السيناتور مشتاق أحمد عن عدم قيام الدول الإسلامية بما قامت به جنوب أفريقيا في محمكة العدل الدولية، وما قامت به دول أخرى من قطع علاقاتها مع إسرائيل.

وفي كلمته ربط السيناتور مشاق أحمد بين القضية الفلسطينية وقضية كشمير، قائلا: "كيف لنا أن نطالب بحقنا في كشمير في حين نحن عاجزون عن دعم أهل فلسطين؟!".

كما أكد قادة الجماعة انتقادهم للصمت العربي والإسلامي والموقف الضعيف والخجول من منظمة التعاون الإسلامي حيال ما يحدث في غزة، كذلك انتقدوا صمت المجتمع الدولي وعدم إدانته للجرائم الإسرائيلية في غزة.

أما أمير الجماعة سراج الحق فقال في كلمته خلال المظاهرة، إنه سيتم تنظيم مسيرة مليونية في 27 رمضان باتجاه السفارة الأميركية للاحتجاج أمامها وإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

يذكر أنه حسب آخر إحصائية للسلطات الصحية في غزة أمس الأحد، ارتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 31 ألفا و45 شهيدا و72 ألفا 654 جريحا، وقالت الوزارة إن 72% من الشهداء أطفال ونساء.