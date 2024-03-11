الاحتلال يقتحم طولكرم ونابلس في أول أيام رمضان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مدينة طولكرم ومخيمها ومدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مع مقاومين.

وفجر أول أيام رمضان المبارك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم معززة بأكثر من 25 آلية و4 جرافات من محوريها الغربي والجنوبي، وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طولكرم.

وباشرت جرافات الاحتلال تجريف البنى التحتية وحفر الشارع بالقرب من دوار العليمي في المدينة، وواصلت قوات الاحتلال طريقها باتجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم وقامت جرافاتها بتجريف محيط دوار سيف أبو لبدة عند المدخل الغربي للمخيم، وهي المرة الثانية خلال يومين.

تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/QHRruBHAGh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 11, 2024

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أيضا مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، وسط اندلاع اشتباكات.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة وبعدد من الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس تزامنا مع اندلاع مواجهات مع تلك القوات.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، حيث اندلعت اشتباكات وسمع إطلاق نار وانفجارات.

تشديد الإجراءات بالقدس

وكانت سلطات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وذلك في أولى ليالي شهر رمضان الفضيل، فقد نشرت شرطة الاحتلال مساء أمس الأحد عناصرها ونصبت حواجزها في محيط البلدة القديمة وعند الأبواب المؤدية إلى الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله لأداء صلاتي العشاء والتراويح، واعتدت على بعضهم بالضرب.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد جيش الاحتلال عملياته بالضفة مخلفا أكثر من 425 شهيدا ونحو 4700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7490 أسيرا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.