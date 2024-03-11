أنباء عن استهداف سفينتين في البحر الأحمر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الاثنين إنها تلقت بلاغا عن واقعة هجوم استهدف سفينة شحن على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

بدورها، أكدت شركة أمبري للأمن البحري إنها أُحيطت علما بواقعة تتعلق بصاروخ غربي مدينة الحُديدة اليمنية على ساحل البحر الأحمر.

ويهاجم الحوثيون السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد تعرض مواقعها لغارات أميركية وبريطانية، وسعت جماعة الحوثي نطاق أهدافها، وباتت تستهدف السفن العسكرية والتجارية المملوكة لهاتين الدولتين.

والسبت الماضي أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين عسكريتين على سفينة ومدمرات أميركية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع -في كلمة له- إن القوات البحرية وسلاح الجو التابعين للجماعة نفذوا "عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت سفينة بروبل فورتشن الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، في حين استهدفت العملية الثانية عددا من المدمرات الحربية الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بـ37 طائرة مسيرة".

وأكد أن عمليات الحوثيين ستتواصل حتى وقف العدوان على قطاع غزة.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إنها أحبطت بمشاركة الحلفاء هجوما واسعا للحوثيين في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأكدت أنها تصدت لهجوم واسع لهم في البحر الأحمر وخليج عدن فجر السبت، وأسقطت 18 طائرة مسيرة على الأقل في البحر الأحمر.