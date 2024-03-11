أبرز تطورات اليوم الـ157 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ157 من الحرب على قطاع غزة، بدأ الفلسطينيون صيام شهر رمضان مع استمرار القصف والمجازر الإسرائيلية واحتدام المعارك وتفاقم الجوع في جميع أنحاء القطاع، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لنهاية الحرب.

وبينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاحترام شهر رمضان، ووقف إطلاق النار في غزة، قال البيت الأبيض إن جهود التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار مستمرة.

وفي الضفة الغربية، عززت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية في اليوم الأول من رمضان، وفرضت قيودا على سكان القدس.

على الجبهة اللبنانية، شن حزب الله هجمات على مواقع للقوات الإسرائيلية، من بينها مقر للدفاع الجوي والصاروخي في الجولان.

وفي اليمن، أعلنت جماعة الحوثي أن مواقعها في محافظة الحديدة تعرضت إلى 13 غارة أميركية وبريطانية.

معارك غزة

أكدت كتائب القسام أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في كافة محاور التوغل. وحصلت الجزيرة على صور لقنص مقاتلي كتائب القسام جنديا إسرائيليا جنوب حي تل الهوى، في مدينة غزة.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن وحدة تابعة لفرقة الكوماندوز تواصل قتالها في مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة، وتستمر في شن عمليات دهم وتمشيط، عثروا خلالها على وسائل قتالية، وقضوا على عشرات المسلحين. كما نشر الجيش الإسرائيلي صورا لقتال في أحد المباني السكنية بين جنوده والمقاومة الفلسطينية.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل هجماته بمنطقة القرارة شرقي خان يونس، وأعلن تعرض قوة من لواء غفعاتي لإطلاق صاروخ مضاد للدروع.

للمزيد من التفاصيل

مجازر جديدة

قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 67 شهيدا و106 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 31 ألفا و122 شهيدا، و72 ألفا و760 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء.

وقالت إن عددا من الضحايا ما زالوا "تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

للمزيد من التفاصيل

خطر المجاعة

قال مدير الإعلام الحكومي بقطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إنّ الوضع الإنساني في القطاع تجاوز الكارثة. وحمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية مسؤولية ما أسماها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق الأطفال والنساء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

من جهته، قال مدير مستشفى كمال عدوان، شمالي غزة، الدكتور حسام أبو صفية للجزيرة، إنّ 3 أطفال آخرين استشهدوا بسبب سوء التغذية؛ وحذّر من أنّ هناك 11 طفلا آخرين موجودين في العناية المركزة بالمستشفى بسبب سوء التغذية، قد يلقون المصير نفسه، ما لم يُوفر لهم الغذاء والعلاج المناسبان.

عملية رفح

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أوضح أنه "لا عملية عسكرية في رفح ما لم تكن هناك خطة لأمن المدنيين هناك".

وأضاف البيت الأبيض "لم نر حتى الآن خططا قابلة للتنفيذ بشأن أمن وسلامة أكثر من مليون مدني في رفح"، مشيرا إلى سعي الإدارة الأميركية لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار بغزة "يوفر الأساس لسلام مستدام وتخفيف المعاناة وإعادة الرهائن".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لدى إسرائيل اتفاقات واختلافات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية وكيفية تحقيقها، مشيرا إلى أنه على توافق مع بايدن بشأن ضرورة تدمير حماس.

للمزيد من التفاصيل

ملف المساعدات

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الاثنين، تنفيذها عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة، في حين أعلن الجيش الأردني، من جهته، تنفيذ 7 عمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية شمالي قطاع غزة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا.

في غضون ذلك، ما زالت سفينة "أوبن آرمز" الإسبانية راسية في ميناء لارنكا القبرصي، بعد أن كان مقررا أن تنطلق أمس الأحد، في أول رحلة لنقل مساعدات إلى قطاع غزة، لكن صعوبات فنية أرجأت ذلك، وفق مصدر مقرب من منظميها.

وتحمل السفينة عشرات الأطنان من المواد الغذائية، ضمن ممر بحري أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية تفعيله خلال زيارتها للميناء منذ أيام.

للمزيد من التفاصيل

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا، وكثفت فيه اقتحاماتها لعدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن عدة أشخاص أصيبوا خلال تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية اغتيال داخل محل تجاري في بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة.

وقال جيش الاحتلال إن قوات من وحدة دوفدفان وجهاز الأمن العام (الشاباك) قتلت فلسطينيا في قرية زيتا بطولكرم كان يخطط لما سماها "عملية إرهابية".

كما اقتحم مستوطنون قرية "جِنْبا" في "مسافر يطا" جنوبي الخليل بالضفة الغربية، واعتدوا على المزارعين ورعاة الأغنام.

وقد داهم المهاجمون القرية بذريعة فقدانهم بعض الأغنام وحاولوا سرقة مواشي المزارعين، حسب ما أفاد به سكان المنطقة للجزيرة. وقد استدعى السكان الشرطة الإسرائيلية، لكنها لم تمنع المستوطنين من مواصلة اعتداءاتهم، حسب شهادات السكان.

وفي القدس، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 35 ألف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية.

للمزيد من التفاصيل

الجبهة اللبنانية

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله -اليوم الاثنين- مقتل أحد عناصره في مواجهات حدودية مع قوات الاحتلال بجنوب لبنان، وقال إنه نفذ 7 عمليات ضد القوات الإسرائيلية في الجليل والجولان المحتل.

ونعى الحزب -في بيان مقتضب- علي محمد زين بلال مواليد عام 1991 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب إلى 240 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد الحزب أن قواته استهدفت مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بـ4 مسيرات، وأعلن أنه أصاب الأهداف بدقة، حسب وصفه.

كما قال الحزب إنه استهدف ‌‏بالصواريخ تجمعات للجنود الإسرائيليين في موقع ‏المرج ومحيط موقع الراهب وفي تلة الطيحات وموقع جل العلام في الجليل الغربي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقصف مقاتلو حزب الله موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققوا إصابة مباشرة.‌‏

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي، صواريخ من منظومة القبة الحديدية للتصدي لصواريخ أطلقت من جنوب لبنان على مناطق عدة في الجليل الأعلى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم اعتراض صاروخ على الأقل في معالوت ترشيحا بالجليل الغربي أطلق من جنوب لبنان.

كما أفاد مراسل الجزيرة بشن غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، كما تعرض محيط عدة بلدات حدودية لبنانية لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي سياق متصل شيعت الجماعة الإسلامية في لبنان اثنين من قادتها قالت إنهما استشهدا في جنوب لبنان.

وكانت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة، قد قالت أمس إن 3 من قادتها استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي، وفق تعبيرها.

للمزيد من التفاصيل

محور البحر الأحمر

وعلى محور البحر الأحمر، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بـ13 غارة منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، ومنطقة العرج في مديرية باجل محافظة الحديدة.

وقبل ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغا عن واقعة هجوم استهدف سفينة شحن على بُعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

وأضافت الهيئة أن ربان السفينة أبلغ عن صوت انفجار في محيطها وأكد سلامتها وطاقمها.

بدورها، أكدت شركة أمبري للأمن البحري أنها أُحيطت علما بواقعة تتعلق بصاروخ غربي مدينة الحُديدة اليمنية على ساحل البحر الأحمر.

للمزيد من التفاصيل

تصريحات غوتيريش

وفي نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع بداية شهر رمضان.

وقال غوتيريش "يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك، وهو وقت يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن، لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة".

وأضاف "ندائي القوي اليوم هو لالتزام روح شهر رمضان من خلال إسكات الأسلحة وإزالة كل العقبات حتى يصبح إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ممكنا بالوتيرة وبالحجم الضخم الضروري".

وأضاف "في الوقت نفسه، وبروح رحمة شهر رمضان، أدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا".

للمزيد من التفاصيل