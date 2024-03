أكاديميون إسرائيليون يدعون حكومتهم للتحرك ضد الجوع بغزة

دعا أكاديميون إسرائيليون حكومة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع في قطاع غزة "قبل أن يتسبب في وفيات جماعية".

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 730 أكاديميا دعموا حملة توقيع أطلقت لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع في قطاع غزة المحاصر.

ودعا الأكاديميون الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع قبل أن تخرج الكارثة الإنسانية في غزة عن السيطرة وتتسبب بوفيات جماعية وتتحول إلى وصمة عار لا تمحى".

ومن بين الذين دعموا حملة التوقيع رئيس جامعة تل أبيب البروفيسور أرييل بورات، ورئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم الإنسانية البروفيسور دافيد هاريل.

كما شدد الأكاديميون على ضرورة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

تزامن ذلك مع ما ذكرته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن الجوع في كل مكان بقطاع غزة. وشددت -عبر منصة إكس- على أن "الوضع شمالي غزة مأساوي حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة".

Hunger is everywhere in #Gaza 📍

The situation in the north is tragic, where aid via land is denied despite repeated calls. Ramadan is approaching. The death toll continues to rise.

Humanitarian access across the #GazaStrip & an immediate ceasefire are imperative to save lives. pic.twitter.com/mgdgxqDeJu

— UNRWA (@UNRWA) March 10, 2024