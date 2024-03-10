مشاهدة بلا قيود.. "الجزيرة 360" منصة جديدة تطلقها الشبكة

تستعد شبكة الجزيرة الإعلامية لإطلاق منصتها الرقمية الجديدة، التي تحمل اسم "الجزيرة 360" بمكتبة مرئية لا مثيل لها، لتدخل بذلك عالم منصات "الفيديو تحت الطلب".

ستحتوي منصة "الجزيرة 360" على إنتاج أصيل ذي سمة فريدة خاص بالمنصة، بالإضافة إلى إرث قناة الجزيرة وأرشيف برامجها كاملا منذ التأسيس عام 1996، وجميع إنتاجات شبكة الجزيرة المرئية من مختلف منصاتها، لتصبح أول مكتبة مرئية ذات محتوى هادف، ومكونة مما يزيد على 50 ألف حلقة، ومتاحة للمشاهد العربي مجانا.

كما ستقدم "الجزيرة 360" منتجاتها للجمهور من دون قيود، متجاوزة بذلك حالة الحصار والتضييق الإلكتروني الذي تفرضه منصات التواصل الاجتماعي على المواطن العربي، وتتيح المنصة لجمهورها مطالعة محتواها في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة للبث الحي لجميع قنوات شبكة الجزيرة المختلفة.

ويمكن للمتابعين الوصول إلى صفحات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك وإكس وواتساب وتليغرام وسناب شات، التي سينشر عليها بعض برامج المنصة قبل انطلاقتها ليأخذ المشاهد نبذة عما ينتظره، كما يمكن للجميع الاشتراك في القائمة البريدية لمعرفة جديد المنصة وموعد انطلاقتها الرسمي.