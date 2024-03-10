أثار مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة لقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي مسنا فلسطينيا أعزل، خلال اقتحام منزل غرب مدينة غزة رغم رفع الرجل يديه مشيرا للجندي الإسرائيلي بعدم القتل، حالة من الغضب والصدمة على منصات التواصل.

وتمكنت الجزيرة من التعرف على هوية الرجل الذي ظهر في الفيديو، ويدعى عطا إبراهيم المقيد (73 عاما)، وهو أصم وأبكم أي لا يستطيع السماع والتكلم، وحسب كلام الجندي الإسرائيلي الذي ظهر في الفيديو أنه شاهد شخصا وكان يشير له بيديه، لكنه قام بإطلاق النار عليه، كما أظهر المقطع فرحة الجندي بقتله المسن الفلسطيني، وتلقيه التهنئة والإشادة من رفاقه الجنود على صنيعه هذا.

#الجزيرة تعرض مشاهد خاصة التقطتها كاميرا أحد الجنود الإسرائيليين في 6 نوفمبر الماضي، توثق قتل مسن فلسطيني أعزل في اقتحام منزل غرب مدينة #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/BNX2af5EiO — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 8, 2024

وقال أحد أقرباء الشهيد عطا -الذي تعرف إليه من خلال الفيديو الذي نشرته الجزيرة- إن "الشهيد الأعزل الذي ظهر في الفيديو من أبناء عمومتي.. غير متزوج ويسكن وحده في شقة في مخيم الشاطئ، وربما مع تسارع الأحداث لجأ إلى هذه الفيلا.. فكثيرا سألنا عنه ولم نحصل على إجابة ولم نجد من يدلنا عليه.. إلى أن ظهر هذا الفيديو الذي يُعدم فيه عطا بدم بارد".

مشاهد توثق لحظة إعدام مسن أعزل خلال اقتحام منزل غرب غزة في الـ 6 من نوفمبر الماضي.

الشهيد الأعزل الذي ظهر في الفيديو من أبناء عمومتي .. اسمه

عطا إبراهيم مقبل المقيد – 70 سنه – إنسان بسيط أبكم .

غير متزوج ويسكن لوحده في شقة في مخيم الشاطيء وربما مع تسارع الأحداث لجاء إلى هذه… pic.twitter.com/1zDBoLWc3f — Atef Moqayad (@atefmoq) March 9, 2024

جريمة مروعة

وعلق بعض المتابعين على رد فعل الجندي الإسرائيلي عندما أجاب صديقه بأنه قتله، فرد عليه الآخر بالقول: "قتلته؟ ممتاز"، وقالوا إن عبارة التشفي تجسد عقلية العدو الإجرامية باستقوائه على المدنيين ومنهم المسن عطا إبراهيم المقيد. ووصفوها بالجريمة المروعة، وأنها موثقة بالصوت والصورة لكل المنظمات التي تتغنى بحقوق الإنسان، يجب أن تشاهد الفيديو خاصة حين ظهر المسن وهو يرفع يديه، ولكن الجندي الإسرائيلي أصر على قتله وأطلق عليه 4 رصاصات بدم بارد، حسب قول أحدهم.

"قتلته ممتاز" عبارةتشفي تجسد عقلية العدو الاجرامية باستقوائه على المدنيين ومنهم عمنا المسن الأعزل الأصم الأبكم عطا ابراهيم المقيد

جريمة مروعة هي وثيقة بالصوت والصورة لكل المنظمات العوراء حين يرفع عمنا الذي لا يستطيع الكلام يديه فيقتله الجندي باربع رصاصات بدم بارد pic.twitter.com/JmTppxK1lW — Najwa Daher (@najwadaher78) March 9, 2024

وأشار بعض المتابعين إلى أن المقاومة تساعد بكشف الحقائق وحجم الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة من خلال المقاطع التي تحصل عليها من كاميرات قوات الاحتلال، وأن هناك كثيرا من الفيديوهات لم يتم عرضها حتى الآن لأسباب أمنية وللحفاظ على سرية المعلومات التي لم يتم استخدمها بعد.

مشاهد مؤلمة تم الحصول عليها من كاميرا جندي ارهابي اسرائيلي في مدينة غزة .

توثق اغتيال مسن فلسطيني في منزله رغم رفع يديه وسط التهنئة والإشادة من رفاقه الجنود بهذا العمل الارهابي . المقاومة تساعد بكشف الحقائق وحجم الجريمة من خلال فيديوهات صعب الحصول عليها من دون مساعدتهم .… pic.twitter.com/u3AbnWeKLY — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 8, 2024

وقال مدونون إن الجيش الإسرائيلي أصبح يستمتع بتوثيق جرائمه بحق أهالي غزة من دون خوف، وإن عناصره يعلمون أنه لن تتم ملاحقتهم ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بسبب دعم الدول الغربية المطلق لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 6 أشهر.

تمادي كبير وصل اليه الجيش النازي الصهيوني، يستمتع بثوثيق جرائمه بكل أريحية.

عطا إبراهيم المقيد، رجل مسن يبلغ من العمر 73 عاما كان أبكم وأصم، قتل على يد جندي إسرائيلي في منزله ب 4 رصاصات على الرغم من رفع يديه استسلاما.#رمضان_كريمhttps://t.co/cS6ULx9h3J — Sif (@Siflynour) March 10, 2024

وبعد الضجة التي أثارها مقطع قتل المسن الفلسطيني الأعزل، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل المسن الأعزل، الذي نشرت الجزيرة مقطع فيديو يوثق إعدامه، وأضافت الصحيفة أن الجيش يقول إنه يحقق في ظروف قتل المسن الأعزل الذي قتله الجنود خلال عملية تفتيش منزل غرب غزة.

وحسب بيانات الكاميرا، فإن تاريخ المقطع يعود إلى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند الساعة 15:55 بالتوقيت المحلي.