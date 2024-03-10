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"قتلته؟ ممتاز".. تفاخر جندي إسرائيلي بقتل مسن في غزة يثير غضب المغردين

جندي إسرائيلي يعدم مسن فلسطيني أصم وأعزل
مسن فلسطيني أصم وأعزل قُتل برصاص جيش الاحتلال (الجزيرة)
10/3/2024

أثار مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة لقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي مسنا فلسطينيا أعزل، خلال اقتحام منزل غرب مدينة غزة رغم رفع الرجل يديه مشيرا للجندي الإسرائيلي بعدم القتل، حالة من الغضب والصدمة على منصات التواصل.

وتمكنت الجزيرة من التعرف على هوية الرجل الذي ظهر في الفيديو، ويدعى عطا إبراهيم المقيد (73 عاما)، وهو أصم وأبكم أي لا يستطيع السماع والتكلم، وحسب كلام الجندي الإسرائيلي الذي ظهر في الفيديو أنه شاهد شخصا وكان يشير له بيديه، لكنه قام بإطلاق النار عليه، كما أظهر المقطع فرحة الجندي بقتله المسن الفلسطيني، وتلقيه التهنئة والإشادة من رفاقه الجنود على صنيعه هذا.

وقال أحد أقرباء الشهيد عطا -الذي تعرف إليه من خلال الفيديو الذي نشرته الجزيرة- إن "الشهيد الأعزل الذي ظهر في الفيديو من أبناء عمومتي.. غير متزوج ويسكن وحده في شقة في مخيم الشاطئ، وربما مع تسارع الأحداث لجأ إلى هذه الفيلا.. فكثيرا سألنا عنه ولم نحصل على إجابة ولم نجد من يدلنا عليه.. إلى أن ظهر هذا الفيديو الذي يُعدم فيه عطا بدم بارد".

جريمة مروعة

وعلق بعض المتابعين على رد فعل الجندي الإسرائيلي عندما أجاب صديقه بأنه قتله، فرد عليه الآخر بالقول: "قتلته؟ ممتاز"، وقالوا إن عبارة التشفي تجسد عقلية العدو الإجرامية باستقوائه على المدنيين ومنهم المسن عطا إبراهيم المقيد. ووصفوها بالجريمة المروعة، وأنها موثقة بالصوت والصورة لكل المنظمات التي تتغنى بحقوق الإنسان، يجب أن تشاهد الفيديو خاصة حين ظهر المسن وهو يرفع يديه، ولكن الجندي الإسرائيلي أصر على قتله وأطلق عليه 4 رصاصات بدم بارد، حسب قول أحدهم.

وأشار بعض المتابعين إلى أن المقاومة تساعد بكشف الحقائق وحجم الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة من خلال المقاطع التي تحصل عليها من كاميرات قوات الاحتلال، وأن هناك كثيرا من الفيديوهات لم يتم عرضها حتى الآن لأسباب أمنية وللحفاظ على سرية المعلومات التي لم يتم استخدمها بعد.

وقال مدونون إن الجيش الإسرائيلي أصبح يستمتع بتوثيق جرائمه بحق أهالي غزة من دون خوف، وإن عناصره يعلمون أنه لن تتم ملاحقتهم ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بسبب دعم الدول الغربية المطلق لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وبعد الضجة التي أثارها مقطع قتل المسن الفلسطيني الأعزل، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل المسن الأعزل، الذي نشرت الجزيرة مقطع فيديو يوثق إعدامه، وأضافت الصحيفة أن الجيش يقول إنه يحقق في ظروف قتل المسن الأعزل الذي قتله الجنود خلال عملية تفتيش منزل غرب غزة.

وحسب بيانات الكاميرا، فإن تاريخ المقطع يعود إلى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند الساعة 15:55 بالتوقيت المحلي.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي