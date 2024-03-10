تقارير إعلامية: بولندا تشير إلى وجود قوات للناتو في أوكرانيا

نسبت مواقع روسية وأوكرانية إلى وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي القول إن هناك جنودا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) داخل أوكرانيا حاليا.

ونقلت تلك المواقع، ومن بينها موقع شبكة "روسيا اليوم"، عن سيكورسكي قوله -يوم الجمعة الماضي خلال احتفال أقيم في البرلمان البولندي بالذكرى 25 لعضوية بولندا في الناتو- إنه يشكر الدول التي "خاطرت" وأرسلت جنودا إلى أوكرانيا.

ورفض الوزير البولندي الكشف عن تلك الدول، كما لم يوضح طبيعة مهمة العسكريين ولم يحدد عددهم، وفقا لما نقلته تلك المواقع.

وحسب موقع "آر بي سي أوكرانيا"، فإن سيكورسكي كان بصدد التعليق على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال مؤخرا إنه لا يستبعد إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا لدعمها في حربها مع روسيا.

من جهتها، أوردت وكالة أسوشيتد برس تصريحات للوزير البولندي خلال الاحتفال نفسه، قال فيها إنه لا يمكن استبعاد نشر قوات للناتو في أوكرانيا.

وقالت الوكالة إن الخارجية البولندية نشرت تعليقات سيكورسكي عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مشيرة إلى أن هذه التعليقات تعكس نقاشا يدور في أوروبا بشأن كيفية مساعدة كييف بعد التقدم الذي حققته القوات الروسية مؤخرا، خاصة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وكان قادة أوروبيون رفضوا مقترح ماكرون، في حين حذرت روسيا من مواجهة حتمية مع الناتو في حال أرسل قوات إلى أوكرانيا.