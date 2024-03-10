أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها فجروا منزلا -جرى تفخيخه مسبقا- في قوة إسرائيلية راجلة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قالت "القسام" إن أفرادها اشتبكوا مع قوة أخرى داخل نفق في بني سهيلا، وأوقعوا إصابات في عدد من جنود القوة، إضافة إلى قتل جندي من سلاح الهندسة بطلق ناري في رأسه.

من جهتها، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد لإطلاق قذائف هاون قصفت بها مواقع الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون، أكبر أحياء مدينة غزة.

خسائر الاحتلال

على الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة، وذكر الجيش أن القتيل هو الرائد (المتقاعد) مايكل غال، 29 عاما، وهو عسكري في السرية المساعدة للكتيبة 450.

وسبق ذلك إعلان الجيش مقتل ضابط برتبة رائد في القوات الخاصة خلال المعارك.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن الجنود الإسرائيليين قدموا تضحيات، مؤكدا استحالة استمرار الجيش في عملياته دون تلك التضحيات، على حد قوله.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فإنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية العدوان إلى 590، بينهم 249 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر جيش الاحتلال أن جنود لواء ناحل يواصلون عملياتهم القتالية وسط قطاع غزة، وزعم أن عناصره تمكنوا من القضاء على 13 مسلحا فلسطينيا بطائرات مسيرة ومقاتلات حربية ونيران الدبابات.

وأكد جيش الاحتلال، في بيان له، استمرار جنود لواء الكوماندوز في القتال وجها لوجه مع مسلحين فلسطينيين بمدينة حمد في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في سياق متصل، قال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن قوة من وحدة ماغلان، التابعة للواء المظليين في جيش الاحتلال، عثرت الأسبوع الماضي على السلاح الشخصي للعقيد يوناتان شتاينبرغ، قائد لواء ناحل الذي قتل خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي في غلاف غزة.

وأضافت الصحيفة أنه عُثر على السلاح خلال أعمال دهم وتمشيط في مدينة حمد بخان يونس، كما عُثر على مقتنيات تعود لأسرى إسرائيليين.

وكان العقيد شتاينبرغ قد قُتل في اشتباك مع قوات النخبة التابعة لكتائب القسام قرب معبر كرم أبو سالم، وأُعلن عن مقتله في اليوم نفسه.