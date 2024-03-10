غدا الاثنين غرة شهر رمضان المبارك

أعلنت السعودية والإمارات وقطر والكويت واليمن أن غدا الاثنين سيكون غرة شهر رمضان، بينما حددت سلطنة عمان والأردن، الثلاثاء بداية للشهر الفضيل.

وأفاد الديوان الملكي في السعودية، في بيان بأن المحكمة العليا تقرر أن يوم غد الاثنين، الموافق 11 مارس/آذار 2024، هو غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري عام 1445، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

كما أعلنت الإمارات وقطر والكويت واليمن رؤية هلال شهر رمضان، وبداية الشهر الاثنين، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء في تلك البلدان الخليجية، وبيان لوزارة الأوقاف اليمنية.

في حين أعلنت سلطنة عمان والأردن أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعدم ثبوت رؤية الهلال.

ويحل شهر رمضان هذا العام، وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.