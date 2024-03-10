العالم العربي يتحرى هلال شهر رمضان اليوم

يترقب العالم العربي إعلان الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان ليلة الأحد إلى الاثنين، وسط استعدادات رسمية وشعبية لاستقبال الشهر المعظم، في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق ما رصدته الأناضول في 8 دول عربية، تنوع الاستعداد لاستقبال رمضان بين جهود رسمية لتجهيز المساجد لأداء صلاتي التراويح والتهجد، وإصدار قرارات بالعفو عن محكوم عليهم، وأعمال خيرية وشعبية، ظهرت مع إقبال كبير بالأسواق لشراء مستلزمات الشهر وتعليق زينة وفوانيس بالشوارع.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية يوم الجمعة، ولجنة تحري الرؤية بالإمارات، ولجنة رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، ودار الإفتاء المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، أن استطلاع هلال رمضان سيكون اليوم الأحد.

كما أعلن مفتي الأردن أحمد الحسنات، الجمعة في بيان، استطلاع هلال شهر رمضان، اليوم الأحد.

بينما أعلنت لجنة استطلاع رؤية هلال رمضان بسلطنة عمان، أمس السبت، الموقف ذاته، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وسبق أن أعلنت هيئة الرؤية الشرعية بالكويت، الخميس الماضي، في بيان أصدرته، استطلاع هلال رمضان اليوم الأحد.

استحالة رؤية الهلال

من جهته، يقول "مركز الفلك الدولي" -وهو مركز علمي مقره أبو ظبي- إن رؤية الهلال هذا اليوم مستحيلة في أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

ويضيف المركز أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب في أجزاء من الأميركيتين، خاصة في الجانب الغربي.

في السياق ذاته، قالت "جمعية الشعرى"، وهي جمعية فلكية جزائرية، إن إمكانية رؤية الهلال منعدمة، وذلك لأن "الهلال لن يعمر بقدر كاف ليتم تكوينه وبالأحرى رصده بالعين المجردة عند تحريه بعد غروب الشمس في ذلك اليوم بالجزائر وكامل الدول العربية والآسيوية".