شاهد.. القسام تقنص جنديا إسرائيليا وأحد مقاتليها يوجه رسالة لجيش الاحتلال

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من عملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، في مشهد بات متكررا خلال الأسابيع الأخيرة بمختلف محاور القتال.

وأظهرت المشاهد وقوف جنديين إسرائيليين على سطح أحد المنازل، قبل أن يسقط الجندي المستهدف أرضا وهروب رفيقه على الفور، لتتقدم آلية عسكرية إسرائيلية على إثر ذلك للتغطية وتقديم إسعاف للجندي.

وقبل عملية القنص، سمع صوت أحد مقاتلي القسام موجها رسالة لجيش الاحتلال مفادها بأنه سيتم اصطياد جنوده مثل صيد البط، وأن غزة ستكون مقبرة لهم.

كما أهدى هذه العملية إلى المقاومة اليمنية وإلى زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.