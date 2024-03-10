"ذلونا".. هكذا وصف طفل غزي عمليات الإنزال الجوي للمساعدات على غزة

مازال أهالي غزة يعانون من سياسة التجويع الممارسة عليهم من طرف الاحتلال الإسرائيلي فالشح في إيصال المساعدات برا، زاد من الوضع سوءا وأودى بحياة العديد من الأطفال وكبار السن بسبب سوء التغذية، أما الإنزالات الجوية التي تقوم بها بعض الدول حتى لو كانت متواضعة ولا ترتقي إلى حجم الكارثة، فهي محل ترحيب إذا كانت تُحقق هذا الغرض بالفعل حسب رأي البعض.

"يا أنس ذلونا" بهذه العبارة خاطب طفل غزي الصحفي أنس الشريف في فيديو نشره الأخير عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق أنس على المقطع بالقول:

"حرقة هذا الطفل وبكاؤه أوجعت قلوبنا! هذا الطفل الذي تراه بكلماته رجلا، مشى 10 كيلومترات للبحث عن طعام يسد به جوع عائلته، ويحمل همَّ الأرامل اللواتي لا يجدن مَن يعينهن على الحصول على تلك المساعدات. صناديق الإنزال الجوي إذلال للمواطنين".

أما الطفل فقال في الفيديو إنه قطع مسافة 10 كيلومترات في رحلة بحثه عن طعام ليسد به جوع أفراد عائلته، وبحرقة ودمعة على خده قال "يا أنس الشريف ذلونا برمولنا إياهم بالبحر ليش ما يوصلوهم على بيوت الجعانين والأرامل، أنا إخواني بعيطولي بدهم يوكلوا ما أخذت حاجة".

يحمل الهمّ صغيرا.. طفل من شمال #قطاع_غزة يبحث عن وجبات ليطعم إخوته الصغار.. "بيصيحولي: جوعان جوعان" pic.twitter.com/MSUwVVVu7w — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) March 10, 2024

الفيديو لقي تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، وأثار موجة سخط وإستياء، من قبل النشطاء، مؤيدين كلام الطفل حول الإنزالات الجوية فمنذ أن بدأت دول عربية وغربية، آخرها الولايات المتحدة بعمليات الإنزال الجوي للمساعدات لأهالي غزة ، كان هناك كثير من التساؤلات بين جمهور منصات التواصل حول سبب عدم إرسالها برا، ووصفها البعض "إذلال وليس إنزالا".

اذلال وليس انزال !…

رسالة طفل غزي " يا انس الشريف ذلونا .. "

لم يعش من يذلك صغيري فانتم الكرامة في ابهى صورها ونحن من نعيش الذل بصمتنا وتخاذلنا وتآمرنا

الجوع كافر لكن الخنوع كفر من نوع اخر لم تتذوقوا طعمه في غزة هاشم لأنكم تنفستم الحرية صغارا ورضعتم العزة رغم الحصار والقصف… pic.twitter.com/5wYePuICU0 — وائل أحمد الحوراني (@wael19591) March 10, 2024

والدمعة تنحدر على وجنته.. طفل فلسطيني من غزة يقول لمراسل الجزيرة، وهو يبحث عن وجبة لإخوته الصغار من تلك التي ترميها طائرات الإذلال الجوي: "يا أنس الشريف ذلونا" pic.twitter.com/WFlYClREJP — إبراهيم محمد المنيفي (@Ebrahim_Almnify) March 10, 2024

اطفال غزة عبارة عن رجال في اجساد اطفال

كلمات مثل ذل و اهتمام بالاخرين و مسؤوليات عائلته

يلتزم بها الذكور الذين مازالوا احياء ولا يعلمون ان سيعودون لهم في محاولتهم ايجاد ما يسد جوعهم ان اعتقدتم ان الجيل الحالي قوي سيأتي الجيل القادم جبار بقدر قوة و صعوبة هذه الحرب — 7 Oct || Ihob (@666_ehab) March 9, 2024

وحصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة منذ أن نشره مراسل الجزيرة أنس الشريف عبر صفحته على إنستغرام.

وأظهرت فيديوهات لشهود عيان، طائرات ألقت عددا كبيرا من صناديق المساعدات، لكن بعضها لم تفتح مظلتها بشكل سليم مما أدى إلى سقوطها بشكل سريع على تجمعات للفلسطينيين كانت تنتظر هبوطها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المواطنين.

وفي وقت سابق قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عمليات الإنزال الجوي العشوائية للمساعدات الإنسانية تسببت في استشهاد 5 فلسطينيين وعدة إصابات عندما وقعت على رؤوس المواطنين نتيجة الإنزال الخاطئ.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.