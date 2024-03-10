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عاجل | بايدن: ليس هناك خط أحمر تجاه إسرائيل ولن أتخلى عنها أبدا ولن أقطع عنها الأسلحة

10/3/2024-|آخر تحديث: 10/3/202401:32 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة