البابا يدعو أوكرانيا لرفع الراية البيضاء والتفاوض مع روسيا

دعا بابا الفاتيكان فرانشيسكو أوكرانيا للتحلي بـ"شجاعة الراية البيضاء" والتفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، في حين قالت كييف، اليوم الأحد، إنها دمرت 35 طائرة هجومية مسيرة من أصل 39 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وقال بابا الفاتيكان -خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية بثت أمس السبت- إن على أوكرانيا التحلي بما سماها "شجاعة الراية البيضاء" وأن تتفاوض على إنهاء الحرب، التي شنتها روسيا قبل عامين وأودت بحياة عشرات الآلاف من الناس حتى الآن.

وأوضح البابا في حوار حول ما إذا كان يجب أن تستسلم أوكرانيا أمام روسيا، أم أن ذلك سيضفي شرعية على منطق الأقوى، قال البابا "أعتقد أن الأقوى هم أولئك الذين يلتفتون للوضع ويفكرون في الناس، ولديهم الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض".

وأضاف "كلمة تفاوض هي كلمة شجاعة. عندما ترى أنك مهزوم، وأن الأمور لا تنجح، عليك أن تتحلى بالشجاعة للتفاوض".

وفي حين أقر البابا بأن المقاربة التي يشير إليها قد تشعر البعض بالخجل، لفت إلى العدد الكبير للأرواح التي تزهق. وأضاف "لا تخجلوا من التفاوض قبل أن تزداد الأمور سوءا".

وأشار إلى أنه يجب البحث عن دولة وسيطة من أجل إطلاق المباحثات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تركيا كانت قد تقدمت بمقترح للوساطة في هذا الخصوص.

وأدلى البابا بهذا التصريح خلال مقابلة سجلت في فبراير/شباط الماضي، وبثت أمس مع الشبكة السويسرية، قبل وقت طويل من العرض الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة باستضافة قمة بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.

وقدم أردوغان العرض الجديد بعد اجتماع في إسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال زيلينسكي إنه يريد السلام، لكنه لن يتخلى عن أي من الأراضي الأوكرانية.

وتدعو خطة سلام طرحها زيلينسكي إلى انسحاب القوات الروسية من جميع أنحاء أوكرانيا واستعادة حدود الدولة، في حين يستبعد الكرملين الدخول في محادثات سلام بالشروط التي حددتها كييف.

إسقاط مسيّرات

من ناحية ثانية، قالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق الرسائل تليغرام إنها أسقطت 35 طائرة هجومية مسيرة من أصل 39 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأوضحت القوات الجوية أن معظم الطائرات المسيرة دُمّرت فوق المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا. ولم تشر إلى وقوع أي أضرار جراء ذلك.

وقالت القوات الجوية إن روسيا أطلقت 4 صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز "إس 300". ولم تذكر ماذا حدث للصواريخ أو ما إذا كانت قد وصلت إلى أهدافها.