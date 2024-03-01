واشنطن تقدم تفاصيل عن هجماتها الجديدة ضد الحوثيين

قالت واشنطن مساء الخميس إنها نفذت عمليات جديدة ضد جماعة الحوثي التي تواصل استهداف السفن المتجهة لإسرائيل تضامنا مع قطاع غزة.

وكشفت القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت أمس ضربتين ضد 6 صواريخ كانت معدة للإطلاق نحو البحر الأحمر من مناطق الحوثيين.

وأضافت "أسقطنا طائرة مسيرة فوق جنوب البحر الأحمر دفاعا عن النفس".

وأوضحت في منشور على إكس أن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي أن أميركا وبريطانيا شنتا 4 غارات استهدفت محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن "العدوان الأميركي البريطاني" استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة، كما استهدف أيضا بغارتين منطقة الكويزي في مديرية الدريهمي بالمحافظة.

إسناد الشعب الفلسطيني

من جهته، أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن جماعته ستواصل عملياتها في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب "بفاعلية عالية لإسناد الشعب الفلسطيني" في غزة.

وقال الحوثي مساء الخميس إنه لا بد من وقف جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ولابد أيضا من دخول الدواء والغذاء والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

وأكد أن الجماعة تطور عملياتها العسكرية، وقال "لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول. وستكون مفاجئة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق".

ويشن الحوثيون هجمات بالمسيرات والصواريخ منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تستهدف السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة نحو إسرائيل ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ حوالي 5 أشهر.

وقد أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية ضد الحوثيين، حيث تشنان غارات على ما قالتا إنها أهداف للجماعة في اليمن منذ يناير/كانون الثاني الماضي ردا على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.