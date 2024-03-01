مظاهرات بمدن عربية تضامنا مع الفلسطينيين

خرجت مظاهرات في الأردن والعراق واليمن تضامنا مع الفلسطينيين، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي الأردن، نظمت مسيرة شعبية باتجاه معبر الشيخ حسين في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة إربد للمطالبة بجسر بري إغاثي مستمر لغزة.

وقال مراسل الجزيرة إن السلطات الأردنية تمنع الوصول إلى المناطق الحدودية، حيث يحاول المتظاهرون الوصول إلى جسر الشيخ حسين الذي يفصل الأراضي الأردنية عن إسرائيل.

وأوضح المراسل أن المتظاهرين يطالبون بوقف التصدير من الأردن إلى إسرائيل.

كما تظاهر المئات في العاصمة العراقية بغداد للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وخرجت في مدينة صعدة شمالي اليمن اليوم مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال.

وأكد المشاركون على استمرار وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم ومساندة العمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثيون ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر وباب المندب والمتجهة نحو إسرائيل.

وأشاد المتظاهرون بدور المقاومة الفلسطينية في غزة، واستنكروا حالة التخاذل العربي والإسلامي تجاه فلسطين، كما طالبوا بفتح ممرات آمنة للوصول إلى فلسطين والمشاركة في الدفاع عنها، كما خرجت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة المهرة شرقي اليمن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ​​تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".​​​