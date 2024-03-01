عشرات القتلى في حريق بعاصمة بنغلاديش

قال وزير الصحة في بنغلاديش سامانتا لال سين -اليوم الجمعة- إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حريق هائل اندلع بمبنى من 6 طوابق به عدة مطاعم حيث كان العديد من الأسر يتناولون الطعام مع أطفالهم.

وبدورها، قالت سلطات الإطفاء إن ثغرات أمنية تسببت في تفاقم الحريق الذي اندلع مساء أمس في مطعم بالعاصمة دكا ثم امتد إلى بقية المبنى، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأشارت السلطات إلى أن تسرب غاز أو موقدا ربما يكونا السبب وراء الحريق الذي كافحت 13 وحدة من رجال الإطفاء للسيطرة عليه، بينما نجح الإطفائيون في إنقاذ 75 شخصا.

وقال وزير الصحة للصحفيين إن 22 شخصا مصابين بحروق نقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج، مضيفا أن جميعهم في حالة حرجة.

لجنة للتحقيق

ونقلت وكالة رويترز عن أطباء أن معظم الضحايا لقوا حتفهم جراء الاختناق، بينما قتل آخرون لأنهم قفزوا من المبنى الذي يضم أيضا بعض محلات الملابس والهواتف المحمولة.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة أنها شكلت لجنة من 5 أعضاء للتحقيق في الحادث.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتواتر الحرائق بالمباني السكنية والمجمعات الصناعية في هذا البلد بسبب التراخي في تطبيق قواعد السلامة.

وقد وقع أسوأ حريق في بنغلاديش عام 2012، بضواحي العاصمة، في مصنع نسيج يصدر الملابس إلى الدول الغربية، وقُتل فيه ما لا يقل عن 111 عاملاً وأصيب أكثر من 200 شخص.