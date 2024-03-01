مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على سوريا

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل المستشار العسكري بالحرس الحرس الثوري في سوريا رضا زارعي في هجوم جوي إسرائيلي اليوم الجمعة على مدينة بانياس الساحلية غربي البلاد.

وقالت الوكالة إن زارعي، الذي كان يشغل أيضا منصب أحد حراس الفيلق الأول لمشاة البحرية، قتل مع عنصرين من حزب الله اللبناني.

وكانت وسائل إعلام موالية للنظام السوري قالت إن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الجمعة مبنى في منطقة بطرايا بمحيط بانياس في ريف محافظة طرطوس، وذلك للمرة الأولى من 3 سنوات.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر طبية بمحافظة طرطوس أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في مزرعة بمنطقة بطرايا أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وذكرت مصادر سورية في المحافظة أن 3 صواريخ أطلقت على المبنى، ورجحت أن يكون القصف تم انطلاقا من البحر المتوسط أو من الأجواء اللبنانية، وبث ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر مبنى مدمرا بالكامل.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تواتر الاستهداف الإسرائيلي لضباط إيرانيين وعناصر من حزب الله في سوريا.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، قتل المستشار بالحرس الثوري سعيد علي دادي في غارة إسرائيلية جنوبي دمشق، وقبل ذلك بأيام تم قتل 5 مستشارين إيرانيين آخرين في ضربة مماثلة استهدفت حي المزة بالعاصمة السورية، كما قتل المستشار العسكري البارز في فيلق القدس بالحرس الثوري رضي موسوي في غارة جوية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واتهمت إيران إسرائيل باغتيال مستشاريها العسكريين في سوريا، وتوعدت بالرد "في الوقت والمكان المناسبين".