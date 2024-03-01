مباحثات قطرية أميركية بشأن وقف إطلاق النار وتسريع المساعدات لغزة

قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحثا فيه الوضع في قطاع غزة.

وأضافت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع وزير الخارجية الأميركي الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وتسريع إدخال المساعدات إلى القطاع الذي تشن إسرائيل عليه حربا منذ نحو 5 أشهر.

كما تناولت المباحثات حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما أوردته الوكالة القطرية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان للديوان الأميري بأن المحادثات تناولت جهود قطر الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، كما تمت مناقشة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

من جهته، قال البيت الأبيض إن إطلاق المحتجزين سيؤدي إلى وقف إطلاق النار بغزة لشهر ونصف على الأقل.