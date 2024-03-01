أعلنت كتائب القسام أن 7 من الأسرى الإسرائيليين في غزة لقوا مصرعهم بقصف إسرائيلي، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها أبو عبيدة أنها حرصت على حياة الأسرى "لكن قيادة العدو تتعمد قتلهم للتخلص من هذا الملف".

وفي ما يلي أبرز العواجل التي وردت في اللحظات الماضية بهذا الشأن:

عاجل | القسام: سبق أن أعلنا انقطاع اتصالنا بمجاهدين يحرسون أسرى من العدو، ورجحنا قتل أسرى نتيجة القصف الصهيوني.

عاجل | القسام: بعد فحص وتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة تأكد استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل 7 من أسرى العدو بقصف صهيوني.

عاجل | أبو عبيدة: بين الأسرى القتلى حاييم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل، وسنعلن لاحقا عن الباقين.

عاجل | أبو عبيدة: الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو الثمن نفسه مقابل كل الأسرى لو لم يقتلهم قصف العدو.

عاجل | أبو عبيدة: حرصنا طوال الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، لكن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف.

عاجل | أبو عبيدة: نؤكد أن عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة قصف العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا.

عاجل | مصدر قيادي بالقسام: أحد الأسرى القتلى الذين أعلنا عنهم اليوم صديق مقرب لنتنياهو حسب اعترافاته أثناء الاحتجاز