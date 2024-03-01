شاهد.. سرايا القدس تستهدف قناصا إسرائيليا وتسقط مسيّرة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد جديدة من المعارك الضارية بين مقاتليها وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد -التي بثها الإعلام الحربي للسرايا- عملية قنص لقناص إسرائيلي كان متمركزا في أحد المنازل، قبل استهدافه.

وشملت المشاهد أيضا عمليات قصف برشقات صاروخية وقذائف الهاون لتجمعات جنود وآليات الاحتلال في المنطقة، فضلا عن استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية وإسقاطها بصاروخ بالاشتراك مع كتائب المجاهدين.

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.