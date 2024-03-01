شاهد.. القسام تعد بالكشف الليلة عن مصير 3 أسرى إسرائيليين

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها ستكشف الليلة عن مصير 3 أسرى إسرائيليين كانت أعلنت فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم.

وبث الإعلام العسكري للقسام مقطعا مصورا جديدا للأسرى الثلاثة بعنوان "ماذا تعتقدون؟"، وتضمّن 3 خيارات "قتلوا جميعا، أو قتل بعضهم وأصيب الآخر، أو ما زالوا على قيد الحياة".

واختتمت القسام الفيديو بـ"الليلة سنخبركم بمصيرهم"، وذلك بعد يوم من نشر فيديو عن هؤلاء الأسرى وعزمها الكشف عن مصيرهم اليوم الجمعة.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي رجح المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة للاحتلال على قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الكتائب فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

وأضاف أبو عبيدة آنذاك أن من بين هؤلاء الأسرى حاييم بيري ويورام ميتزر وأميرام كوبر الذين ظهروا في مقطع فيديو بثته القسام قبل ذلك يطالبون قادتهم بعدم تركهم في الأسر و"ألا يشيخوا فيه".