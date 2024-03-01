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شاهد.. إنقاذ بطولي لطفل قضى 9 أيام تحت الأنقاض بغزة

Palestinians carry a child casualty at the site of an Israeli strike on a house, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, October 24, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
الأطفال والنساء هم أغلب ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة (رويترز)
1/3/2024-|آخر تحديث: 1/3/202403:23 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي أمس الخميس عناصر الدفاع المدني في غزة لدى إنقاذهم طفلا وأربعة من أفراد عائلته أحياء في ظروف صعبة بعد أن قضوا 9 أيام تحت الأنقاض.

وتمكّن الدفاع المدني في حي الزيتون شرقي مدينة غزة من انتشال الطفل أحمد نعيم من تحت الأنقاض وقد بدت على جسده علامات الهزال الشديد جراء نقص التغذية وطول المدة التي قضاها تحت ركام بيت عائلته المدمر جراء قصف الاحتلال.

وكانت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل العائلة بالصواريخ، مما أدى إلى استشهاد 30 فردا منها في حي الزيتون.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ147 عدوانه على قطاع غزة متسببا في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، أغلبهم من الأطفال والنساء، وفي أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

وكان آخر فصل من فصول هذا العدوان الدموي على القطاع ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة أطلق عليها مجزرة الطحين حيث قصف مدنيين عزلا كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي القطاع، مما تسبب في استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 800.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي