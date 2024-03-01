الصين: غزة تشهد كارثة غير مسبوقة وعلى مجلس الأمن التحرك

قالت وزارة الخارجية الصينية -اليوم الجمعة- إن غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، وعلى مجلس الأمن الدولي التحرك لحث لأطراف المعنية خاصة إسرائيل على وقف القتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتجنّب كارثة إنسانية أكثر خطورة".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "تشعر الصين بالصدمة حيال هذه الحادثة وتدينها بشدّة.. نعرب عن حزننا على الضحايا وتعاطفنا مع الجرحى". كما دعت لوقف فوري لإطلاق النار.

وأعربت بكين عن صدمتها إزاء استهداف المدنيين أثناء تلقيهم المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدة أنها تدين ذلك بشدة، وتحث جميع الأطراف المعنية خاصة إسرائيل على وقف القتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتجنّب كارثة إنسانية أكثر خطورة".

ويأتي الموقف الصيني فيما ارتفعت الأصوات الدولية المنددة بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروّعة أُطلق عليها "مجرزة الطحين"، استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 800 كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي القطاع الذي يشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانا إسرائيليا مدمرا خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا.