"الأسد قاتل" .. غضب بالسويداء إثر سقوط متظاهر برصاص قوات النظام

بدأت في مدينة السويداء السورية -صباح الجمعة- مظاهرة ضد النظام السوري، بعد يوم من تشييع جثمان المتظاهر جواد الباروكي الذي قتلته قوات النظام في مظاهرة سلمية، وفق شهود.

وتوافد المتظاهرون من عدة قرى إلى ساحة الكرامة وسط السويداء، هاتفين للحرية والكرامة وإسقاط النظام.

وحمل المتظاهرون لافتات تصف الرئيس السوري بشار الأسد بالقاتل والمجرم وتطالب برحيله عن السلطة.

وتشهد السويداء غضبا عارما ردا على مقتل جواد الباروكي خلال مظاهرة سلمية -الأربعاء- ضد ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء والمياه، والممارسات الأمنية للنظام.

"بشار الأسد قاتل".. من هتافات المشيعين في ساحة سمارة وسط مدينة السويداء اليوم الخميس، خلال تشييع الفقيد جواد الباروكي، الذي قضى بإطلاق نار من قوى الأمن في مظاهرة سلمية أمس الأربعاء.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/yxjfIev7vD — السويداء 24 (@suwayda24) February 29, 2024

وأفادت وسائل الإعلام أن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.

وهتف المشيعون خلال نقل جثمان الباروكي "قاتل قاتل قاتل.. بشار الأسد قاتل".

ومنذ فترة، تستمر المظاهرات في محافظة السويداء مطالبة بالحرية وإسقاط نظام الأسد وإخراج المعتقلين.