استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون استمرار الهجمات على حزب الله

أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في قرية الغجر المحتلة ومنطقة المطلة وسهل الحولة ومزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان، في حين أظهر استطلاع للرأي تأييد غالبية الإسرائيليين لاستمرار الهجمات على حزب الله.

وقال حزب الله اللبناني إنه أسقط -اليوم الجمعة- طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي في وادي العزية بالجنوب اللبناني.

وكان حزب الله أعلن أمس تنفيذ 5 هجمات على مواقع إسرائيلية، وأفاد الحزب الله بمقتل اثنين من عناصره في جنوبي لبنان.

في الأثناء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات حربية أغارت الليلة الماضية على مبنى عسكري تابع لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وأضاف أن طائرات حربية قصفت أيضا بنى تحتية للحزب في منطقة اللبونة جنوبي لبنان.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل 220 عنصرا من حزب الله، و11 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و12 من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالإضافة إلى 45 مدنيا، وجندي في الجيش اللبناني وعنصر في قوى الأمن الداخلي، في حين قُتل 6 مدنيين إسرائيليين و11 جنديا جراء المواجهات الحدودية، وفق وكالة الأناضول.

استمرار الهجمات

وفي سياق آخر، أظهر استطلاع للرأي -الجمعة- تأييد غالبية الإسرائيليين لاستمرار الهجمات على حزب الله، رغم التهدئة المرتقبة في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن 67% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل الاستمرار في مهاجمة حزب الله حتى إبعاده عن الحدود، في حين يرى 17% وجوب وقف التصعيد و16% لم يحددوا إجابة معينة.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" للدراسات على عينة عشوائية من 511 إسرائيليا بهامش خطأ بنسبة 4.3%.

وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية رجحوا أن تشن إسرائيل عملية برية في جنوب لبنان نهاية الربيع أو بداية الصيف.

وحسب المسؤولين الأميركيين، فإن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت من احتمال أن يؤدي التوغل الإسرائيلي جنوبي لبنان إلى تصعيد كبير لا تُعرف أبعاده.

وجاءت أخبار العملية البرية الإسرائيلية المحتملة في وقت أعلن فيه حزب الله أنه سيتوقف عن شن هجمات على إسرائيل عندما يتوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي -الخميس- إن الهدنة التي قد تبدأ في قطاع غزة الأسبوع المقبل ستؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وتزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان، قصفا شبه يومي مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على طرفي الحدود.