وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تعمل على جر أميركا لحرب بالمنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن إسرائيل تعمل على جر الولايات المتحدة الأميركية إلى مستنقع الحرب في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد اللهيان بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عقب وصوله في زيارة غير محددة المدة، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين.

وأكد عبد اللهيان أن بلاده دعت واشنطن لأن تتوقف عن دعم إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف بعد 4 أشهر من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لم تحقق إسرائيل أيا من أهداف الحرب.

شدد وزير الخارجية الإيراني على مواصلة بلاده دعم حزب الله، مشيرا إلى أن أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة.

ولفت إلى أن قادة المقاومة في فلسطين ولبنان قاموا بعملهم بكل بصيرة، مشددا على أن حزب الله والمقاومة في لبنان قاموا بكل شجاعة بإيفاء دورهم الرادع والمؤثّر، على حد قوله.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت 27 ألفا و947 شهيدا، و67 ألفا و459 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.