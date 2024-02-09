مظاهرات في مدن عربية عدة دعما لصمود غزة

تظاهر الآلاف في مدن عربية عدة دعما لغزة في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي -منذ أكثر من 4 أشهر- على القطاع المحاصر.

فقد تظاهر فلسطينيون في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله رفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وردد المتظاهرون هتافات تحيي صمود سكان غزة والمقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي. كما رفعوا أعلام فلسطين واليمن وجنوب أفريقيا، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانه، ومحاسبته على المجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

مسيرة في مدينة رام الله دعما لغزة وتنديدا بالعدوان على القطاع#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/pM9USRhKkj — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 9, 2024

وشهدت العاصمة بغداد مظاهرة دعما لقطاع غزة والتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وردد المحتجون هتافات تندد بما وصفوه بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة. وألقى عدد من القيادات السياسية في المظاهرة خطابات تشيد بالمقاومة الفلسطينية.

أردنيون يتجمعون على الطريق المؤدي لمعبر الشيخ حسين إثر دعوات وجهها "التجمع الشبابي الأردني لدعم المقـ.ـاومـ.ـة" رفضًا لإمداد إسرائيل بالمساعدات بجسر بري من #الأردن #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Enu0pzsCRW — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 9, 2024

كما تظاهر أردنيون في منطقة مجمع الأغوار شمال البلاد على بعد بضعة كيلومترات من المعبر الشمالي الرابط مع إسرائيل وذلك للاحتجاج على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون إلى تدشين جسر مساعدات بري لقطاع غزة، وإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، ودعم المقاومة الفلسطينية، ووقف نقل البضائع إلى إسرائيل حيث يتم تصدير الخضار والفواكه من المملكة لإسرائيل.

آلاف المتظاهرين في اليمن

وفي اليمن، شهدت العاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة أقيمت في ميدان السبعين، أكبر ميادين المدينة، وذلك للتأكيد على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، واستمرار دعم المقاومة الفلسطينية.

كما ردد المشاركون في المظاهرة شعارات تؤيد استمرار القوات التابعة لأنصار الله (الحوثيين) شن هجمات على السفن الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، منددين في الوقت ذاته بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على مناطق يمنية.

كما شهدت مدينة مأرب مظاهرة عقب صلاة الجمعة للتنديد باستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإيقاف الحرب على غزة بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات وإنهاء الحصار على القطاع. كما نددوا بالموقف الأميركي ووصفوه بالمتواطئ مع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تعز تظاهر آلاف اليمنيين للتنديد بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وانطلقت المظاهرة عقب أداء صلاة الجمعة في شارع التحرير، وردد المشاركون شعارات تضامنية مع سكان القطاع الذين يرزحون تحت قصف عنيف وحصار محكم يمنع دخول أبسط الاحتياجات الإنسانية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات أبرزها "يا سرايا يا قسام.. لا تخلوا (لا تتركوا) صهيوني ينام"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وأبرز المكونات المنظمة للمظاهرة التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، والمؤتمر الشعبي العام (ليبرالي)، والبعث العربي الاشتراكي (قومي).

في يوم الحراك من أجل غزة.. ناشطون بريطانيون ينظمون وقفات احتجاجية لزيادة الضغوط على الحكومة البريطانية للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة | تقرير: مينة حربلو #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/BJ8faP0Sni — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 9, 2024

وبعيدا عن العالم العربي، نظم ناشطون بريطانيون وقفات احتجاجية في يوم "الحراك من أجل غزة" لزيادة الضغوط على حكومة بلادهم للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشملت الوقفات الاحتجاجية -التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني المناصرة لحقوق الفلسطينيين- الطواقم الطبية وأطفال المدارس والجامعات والنقابات.

ودخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة" بحسب الأمم المتحدة.

وفي أحدث الإحصاءات، أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة باستشهاد ما لا يقل عن 27 ألفا و947 فلسطينيا، وإصابة 67 ألفا و459 آخرين، في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.