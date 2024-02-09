مجازر جديدة برفح والاحتلال يستهدف نازحين في خان يونس

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة فجر اليوم الجمعة بحق المدنيين الفلسطينيين بقصف منزلين في رفح جنوب قطاع غزة. وروضة أطفال تؤوي نازحين وسط القطاع. كما واصل الاحتلال استهداف المرافق الصحية ومناطق يقطنها نازحون في غزة وخان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 أطفال في قصف منزلين في مدينة رفح فجر اليوم الجمعة.

كما استشهد فجر اليوم الجمعة 4 وأصيب آخرون معظمهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف روضة أطفال تؤوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني بوجود مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض.

ونقل مراسل الجزيرة في غزة عن مصادر طبية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب رابع إصابة بالغة، إثر قصف قوات الاحتلال عددا من المحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة حاولوا الخروج من المجمع.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف مدارس تضم نازحين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، كما أفاد المراسل بانتشال جثماني شهيدين من محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس برصاص قناص إسرائيلي. وأضاف مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال استهدف مبنى الطوارئ والجراحة بإطلاق نار كثيف. كما أعلنت وزارة الصحة إصابة ممرض بنيران إسرائيلية استهدفت قسم العمليات في المستشفى.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس يشهد إطلاق نار كثيفا ومتواصلا.

15 مجزرة

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة أمس الخميس إن ما لا يقل عن 27 ألفا و840 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 67 ألفا و317 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت الوزارة في بيان أن نحو 130 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 170 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت في البيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 شهيدا و170 إصابة".

كما ذكرت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

في السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة إلى 124.

وقد دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشدة قضاء الجيش الإسرائيلي على الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات في قطاع غزة.

ودعت المنظمة الدول والمنظمات الدولية إلى زيادة الضغط على إسرائيل "لوقف هذه المذبحة فورا".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.