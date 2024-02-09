إقامة صلاة الجمعة في جباليا لأول مرة منذ 5 أشهر

لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 5 أشهر، أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في ساحة بمخيم جباليا شمالي القطاع بعد أن دمر الاحتلال مساجد البلدة.

وأمّ المصلين مدير الأوقاف في شمال القطاع الشيخ مرسي سلمان، ودعا خلال خطبته إلى إظهار "التراحم والتعاون… فمن كان عنده فضل زاد، فليعد به على من لا زاد عنده".

كما حث على التمسك بكتاب الله والمواظبة على أذكار الصباح وغيرها من العبادات، وألا يثنيهم هذا الابتلاء عن مواصلة العبادة، كذلك دعا إلى أن يظهر السكان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنهم صابرون وثابتون.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 447 مسجدا في قطاع غزة تدميرا كليا وجزئيا منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.