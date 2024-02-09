غارات بمدينة غزة والاحتلال يقتحم مستشفى ومدارس بخان يونس

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 فلسطينيين وجرح 11 آخرين وصلوا مستشفى المعمداني إثر استهدافهم برصاص قناصة إسرائيليين جنوب غربي قطاع غزة، وذلك في وقت يتصاعد فيه الحديث إسرائيليا عن عملية عسكرية محتملة بمنطقة رفح.

كما تواصلت المعارك بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوبي القطاع، حيث أكد المراسل وقوع اشتباكات وانفجارات وسماع دوي إطلاق نار في محيط مدارس العودة في عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من هذه المدارس واحتجزت عشرات الفلسطينيين.

كما شهد محيط عمارة جاسر ومسجد بلال ومنطقة الحاووز اشتباكات مع المقاومة، بالإضافة إلى اشتباكات في مخيم خان يونس.

استهداف مستشفيات

وبخصوص مجمع ناصر الطبي، قال المراسل إن الاحتلال استهدف مجددا بالرصاص الحي مباني المجمع، بعد أن تعرض محيطه في وقت سابق لغارة إسرائيلية.

كما أكد وقوع قصف مدفعي إسرائيلي واشتباكات عنيفة في محيطه.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال خارج المجمع، وهو ما رفع عدد الشهداء في مدينة خان يونس إلى 8 منذ صباح اليوم.

كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه فقد الاتصال مع طواقمه بمستشفى الأمل في المدينة، بعد اقتحامه من قبل جيش الاحتلال.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس قد قال في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه صعوبة في التواصل مع طواقمه داخل المستشفى منذ اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الجزيرة ترصد آثار القصف الإسرائيلي على مربع سكني في بلدة الزوايدة وسط غزة ومحاولات المواطنين انتشال الشهداء والجرحى#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/WhqWMk8LiN — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 9, 2024

غارات مكثفة

وفي رفح بأقصى جنوبي القطاع، شن جيش الاحتلال غارات مكثفة على المنطقة منذ فجر اليوم في ظل التهديد بهجوم بري إسرائيلي.

وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو أوعز للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة مزدوجة، تشمل مسارا لإجلاء الفلسطينيين في منطقة رفح، و"سحق" كتائب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هناك.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين مأهولين في المدينة، وهو ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

جباليا وبيت حانون

وفي شمالي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال شنت غارات استهدفت شرق مخيم جباليا شمالي مدينة غزة ومنطقة أخرى شرقي المدينة.

وأضاف أن شهداء وجرحى سقطوا إثر قصف استهدف منزلا بالمدخل الشرقي لبلدة بيت حانون شمالي القطاع.

كما استهدف الاحتلال منزلا في محيط بنك فلسطين بجباليا البلد، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات طالت منازل عدة في أحياء مدينة غزة، وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، وهو ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وأضافت الوكالة أن الإسعاف لم يتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيّرة على كل ما يتحرك.

قصف وشهداء

وفي وسط القطاع، استشهد 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منازل في دير البلح والزوايدة.

وقصف الجيش الإسرائيلي روضة أطفال تؤوي نازحين في الزويدة، وهو ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- وإصابة عدد آخر -أغلبيتهم من الأطفال والنساء- وفق مسعفين فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 27 ألفا و947 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و459 شخصا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في غزة راح ضحيتها 107 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.