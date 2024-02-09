غارات جوية تستهدف مطار المزة وحي السيدة زينب بدمشق

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت -اليوم الجمعة- طائرتين مسيرتين غربي العاصمة دمشق، ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن الطائرتين كانتا قادمتين من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل إلى الغرب من العاصمة.

وأشارت في وقت سابق إلى أن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في محيط دمشق، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير إعلامية أجنبية.

وذكرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقربة من النظام السوري، أن إسرائيل نفذت غارات جوية استهدفت مطار المزة وحي السيدة زينب في دمشق.

وذكرت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مطار المزة، ومنزلا في حي السيدة زينب بريف العاصمة حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت غرينيتش).

ويضم حي السيدة زينب بريف دمشق، مجموعات مسلحة مدعومة من إيران.

يشار إلى أن إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

لكن هذه الضربات تكثفت بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة بعد هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بمساع تبذلها إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا والمنطقة.